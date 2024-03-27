Проект о размещении рекламы на космических кораблях прошел I чтение в Госдуме

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволяет «Роскосмосу» размещать рекламу на объектах космической инфраструктуры, включая корабли. Об этом сообщает РИА Новости.

Под объектами инфраструктуры подразумеваются космодромы, пункты управления полетами, центры подготовки космонавтов и другие наземные сооружения, а также техника, которую используют для различной космической деятельности.

Полученную прибыль предлагают перечислять в российский бюджет как взносы в резервные фонды «Роскосмоса». Порядок начисления, размер, сроки и прочие детали, касающиеся платежей, должен утвердить кабмин. Отмечается, что потенциальный доход от рекламы от 200 млн рублей на космической технике и от 5 млн рублей на объектах инфраструктуры.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров разобраться с вопросами по созданию ядерной энергетической установки в космосе.

Ранее корабль «Союз МС-25» с Новицким, Василевской и Дайсон прибыл на МКС.