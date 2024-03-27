Генпрокуратура изучит просьбу депутатов расследовать финансирование терактов в РФ

Генеральная прокуратура России изучит обращение депутатов Госдумы и общественных деятелей, которые попросили провести расследование фактов организации и финансировании терактов на территории РФ и вне страны. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о спонсировании терактов на территории РФ, «а также акте международного терроризма» – подрыва газопровода «Северный поток», следы которых, говорится в сообщении ведомства, «ведут к лицам и структурам, находящимся в США, Германии, Франции и на Кипре».

В генпрокуратуре обещали внимательно изучить материалы и рассмотреть вопрос «о задействовании механизмов международно-правового сотрудничества».

До этого Следственный комитет сообщал, что рассмотрит соответствующее обращение депутатов Госдумы Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой, а также философа Александра Дугина.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.