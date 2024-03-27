Умер пострадавший при теракте в «Крокусе»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, передает ТАСС.

Как рассказал глава Минздрава, в больницах Москвы и Московской области остаются 80 пострадавших в результате теракта, в том числе шесть детей.

«Один из пострадавших <...> скончался, врачи сделали все возможное», — сказал министр, уточнив, что пострадавший был в крайне тяжелом состоянии.

Мурашко добавил, что 23 пациента завершают стационарное лечение и готовятся к выписке.

Таким образом, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 140. До этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин говорил о 139 погибших.

27 марта министерство здравоохранения Московской области обновило список пострадавших при теракте в концертном зале. В нем говорится, что 83 человека госпитализированы, 40 человек выписаны домой.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».