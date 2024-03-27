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Более 20 человек задержаны на складе Wildberries в Электростали

Baza: 21 человек задержан во время рейда на складе Wildberries в Электростали

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Телеграм-канал «Baza»

Сотрудники полиции и «Росгвардии» задержали 21 человека во время рейда на складе Wildberries в городе Электросталь Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

У работников склада проверяют паспорта, миграционные карты, виды на жительство, разрешения на временное проживание и военные билеты.

Как пишет канал, маркетплейс объявил сотрудникам, чтобы они выходили домой через буфер досмотра, исключение — женщины с российским гражданством.

По данным Baza, силовики проверили четыре блока из девяти.

Массовые проверки мигрантов и поступления предложений об ужесточении миграционного законодательства начались после теракта в «Крокус Сити Холле».

25 марта депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что в России следует ужесточить законодательство в сфере трудовой миграции. Он предложил выдворять мигрантов из страны сразу после завершения работы.

Ранее МВД сообщило, сколько мигрантов-нарушителей выявили в Москве за прошлый год.

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