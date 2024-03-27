В Армении арестовали мужчин, напавших на полицейский участок

Суд общей юрисдикции Еревана арестовал двух мужчин, напавших на полицейский участок в столице Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет республики.

По информации ведомства, третий участник нападения остается в статусе задержанного. Он проходит лечение в медицинском учреждении.

Отмечается, что всем троим предъявлено обвинение в терроризме, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. В воскресенье мужчины совершили нападение на полицейский участок в Ереване.

До этого Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту терроризма после атаки на полицейский участок в Ереване.

24 марта у отделения полиции района Нор-Норк в Ереване собрались члены организации «Боевое братство», потребовавшие от полицейских освободить их сторонников, которые были задержаны, пригрозив в ином случае подорвать гранаты.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.