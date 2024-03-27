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Россиянина подозревают в реабилитации нацизма после поста с ложной информацией об СССР

В Смоленской области на мужчину завели дело о реабилитации нацизма

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Shutterstock

В Смоленской области публикация материала в соцсетях закончилась уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следователей, мужчина выложил на своей личной странице видео, в котором автор ролика отрицает установленные во время международного военного трибунала факты.

Помимо этого, в материале содержатся заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. О деталях не сообщается.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия. Они собирают доказательную базу.

Ранее в Петербурге школьника задержали за публичное проявление любви к Гитлеру в ТЦ.

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