Подросткам в ДНР предложили за 1,5 млн рублей напасть на школу

Подростков в Донецкой народной республике неизвестные через Telegram призывали устроить стрельбу в новоазовской школе №1 25 марта взамен на вознаграждение в 1,5 млн рублей. Об этом рассказал РИА Новости один из школьников, а также подтвердили педагоги и активисты «Народной дружины», сообщившие об этом в правоохранительные органы.

Подобная схема была проделана с террористами из «Крокус Сити Холла».

По словам школьника, в поступившем к нему сообщении было следующее: «Здравствуй, Егор, мы тебе готовы заплатить 1,5 миллиона рублей, чтобы ты устроил теракт в новоазовской школе №1, место встречи скажем позже».

Другу мальчика пришло аналогичное сообщение от неизвестного пользователя. После этого оба подростка решили обратиться в «Народную дружину» Мариуполя, в которой состоят. В организации сообщили, что подобные предложения поступили трем мальчикам.

После рассказа школьников представители дружины обратились в правоохранительные органы. С силовиками связалось и руководство школы. После завершения весенних каникул все сотрудники учебного заведения перейдут в режим повышенной бдительности.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».