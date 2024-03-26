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Гладков поблагодарил Сбер за помощь пострадавшим от обстрелов с начала СВО

Гладков поблагодарил Сбер за помощь пострадавшим от обстрелов с начала СВО

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Настоящий Гладков/Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время вечернего эфира «Десять вопросов губернатору» выразил благодарность банкам, которые оказывали помощь пострадавшим от обстрелов в регионе.

«В свой последний приезд к нам Герман Оскарович Греф, руководитель «Сбербанка», говорил о том, что события 30 декабря прошлого года потрясли всю страну, и тогда индивидуально рассматривалась возможность оказания помощи. А мы этой работой начали заниматься ещё в середине прошлого года, когда произошли шебекинские события», — сказал Гладков.

В конце прошлого года ВСУ обстреляли Белгород ракетами. В украинских спецслужбах позднее признали, что мстят за массированный обстрел Украины. Президент Владимир Путин тогда отправил в Белгород бригаду врачей из Москвы, а столичный мэр Сергей Собянин пообещал помочь восстановить город.

В начале марта Гладков и Греф открыли «Школу 21» для освоения IT в Белгороде. Греф в свою очередь отметил, что Белгородская область — это особый регион, с которым Сбербанк сотрудничает в последние годы.

Ранее стало известно, что в Белгородском районе более 13 тыс. человек остались без электричества и водоснабжения из-за ночного обстрела.

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