Силовики проводят обыск на фабрике в Подольске, где работал один из террористов

На фабрике в Подольске, где работал устроивший теракт в «Крокус Сити Холл» Шамсидин Фаридуни, ведутся обыски. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

«Он работал в соседнем цеху... Сейчас там проходят обыски, опрашивают начальство и других сотрудников этого цеха», — рассказал один из работников завода.

Собеседник издания сообщил, что Фаридуни рассказывал, что недавно был в Турции.

До этого было известно, что в своем аккаунте Шамсидин Фаридуни сделал восемь публикаций в один день — 23 февраля. Почти на всех фото стоит геолокация «Аксарай, Стамбул».

Вечером 22 марта российские спецслужбы сообщили, что неизвестные начали стрелять по посетителям «Крокус Сити Холла» в Красногорске. По версии следствия, четверо вооруженных перед выступлением группы «Пикник» начали стрельбу по посетителям в фойе, затем продолжили нападение внутри площадки и подожгли здание.

Позже глава СК Александр Бастрыкин заявил, что число погибших в «Крокусе» выросло до 139 человек, опознаны 75.

Ранее в Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе».