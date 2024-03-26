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Россия подготовит предложения по рейтингу вузов стран БРИКС

Путин поручил до 15 апреля подготовить предложения по рейтингу вузов стран БРИКС

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Российские ученые должны до 15 апреля сформулировать предложения о международном рейтинге университетов стран БРИКС. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

»<…> направить в Организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году», — уточнили в поручении.

Ответственными за выполнение этого поручения назначили возглавляющего Союз ректоров руководителя МГУ Виктора Садовничего, президентов РАН и РАО Геннадия Красникова и Ольгу Васильеву.

В январе стало известно, что в России выросла конкуренция компаний за студентов вузов. Значительно увеличилось количество предложений для студентов в Краснодаре, Набережных Челнах, Воронеже, Челябинске, Сочи и Астрахани.

До этого Москва заняла первое место в рейтинге мегаполисов БРИКС+.

Ранее в США увидели перспективу роста влияния БРИКС.

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