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Двоих экс-бойцов ЧВК «Вагнер» осудят за драку с полицейскими

Во Владикавказе двоих экс-бойцов ЧВК «Вагнер» осудят за драку с полицейскими

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Во Владикавказе двоим бывшим бойцам ЧВК «Вагнер» предъявлено обвинение по статье «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия-Алания.

По данным местного издания «Основа», инцидент произошел 28 февраля. Один из мужчин сел за руль автомобиля, не имея водительских прав. При этом на машине были установлены подложные номера. Это послужило основанием для эвакуации транспортного средства на штрафстоянку.

Приехавшие на стоянку бывшие вагнеровцы вступили в словесную перепалку с инспекторами ДПС, затем конфликт перерос в драку, в ходе которой пострадали оба полицейских. Один из из них получил травмы, которые квалифицировали как вред здоровью средней тяжести, другой — травмы, которые отнесли к легкому вреду здоровью.

Ранее суд вынес приговор бывшему члену ЧВК «Вагнер», который растлил 10-летнюю девочку.

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