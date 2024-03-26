Путин дал совет, как пережить трагедию в «Крокус Сити Холле»

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения премий молодым деятелям культуры призвал опираться на ценности гуманизма, переживая трагедию в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.

«В тяжелые, трагические периоды еще больше возрастает значение культуры и ее духовно-нравственных и моральных ценностей <...> крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия», — поделился президент.

До этого совет Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ решительно осудил «жестокий и циничный» теракт в «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По версии следствия, четверо мужчин начали стрельбу из автоматов по посетителям в фойе. Нападение они продолжили внутри концертной площадки, где также находились люди. Позже в здании концертного зала начался пожар.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».