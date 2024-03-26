Россиянин после ссоры со знакомой отравил дизелем колодцы рядом с ее домом

В Томской области задержали 50-летнего местного жителя по подозрению в совершении преступления по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как рассказали в полиции, сразу несколько жителей села Могочино обратились в правоохранительные органы с жалобами на то, что вода в трех колодцах на улицах Ворошилова и Дзержинского приобрела запах бензина. Полицейские опросили граждан и взяли образцы воды на экспертизу, которая подтвердила предположения селян — в ней нашли следы дизельного топлива.

Полицейские установили, что к попаданию в колодцы горюче-смазочных материалов причастен ранее не судимый местный житель. Мужчину задержали.

Подозреваемый пояснил, что вылил дизель в колодцы рядом с домом знакомой после того, как поссорился с ней.

Представители ГУ МВД РФ по Молчановскому району направили уведомление в областной Роспотребнадзор о необходимости проведения проверки воды в колодцах.

Ранее в Кузбассе мужчина сжег автомобиль бывшей девушки из мести.