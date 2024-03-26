Лукашенко рассказал, как Белоруссия помогала ловить участников теракта в «Крокусе»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области заявил, что силовики республики блокировали границу на пути участников теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом говорится в релизе на сайте белорусского президента.

По словам Лукашенко, он созванивался со своим российским коллегой Владимиром Путиным, они не спали сутки и находились в постоянном взаимодействии.

«Я у него (у Путина. — «Газета.Ru») спрашиваю: «Еще что-то надо?» — «Нет. Все нормально». Он у меня спрашивает: «Поможешь закрыть?» — «Помогу. Все делаем», — поделился подробностями Лукашенко.

Он добавил, что сразу после того, как спецслужбы получили информацию о направлении движения террористов, было принято решение о закрытии белорусского участка границы.

До этого Лукашенко заявил, что планирует позвонить Путину, чтобы поделиться данными о возможных кураторах, стоящих за террористами, напавшими на «Крокус Сити Холл».

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.