Врач рассказала, как справиться с аллергией весной

Весной аллергикам рекомендуется не выходить на улицу в самый разгар солнечного сухого дня, чтобы не повышать уровень аллергенной нагрузки. Об этом Life рассказала врач-аллерголог клиники «Будь здоров» Ирина Купцова.

«Прогулки лучше перенести на утренние (когда воздух еще только начинает разогреваться) или вечерние (после заката) часы», — отметила эксперт.

Помимо этого, она советует проветривать квартиру только ночью или в дождь и мыть волосы перед сном. После прогулки стоит сразу же переодеваться в домашнюю одежду, протереть сумку влажными салфетками и умыться. При выходе на улицу днем Купцова советует использовать специализированные назальные фильтры или барьерные спреи и избегать места большого скопления деревьев.

Американский аллерголог и иммунолог Кара Вада до этого рассказала, что для облегчения симптомов аллергии на пыльцу растений нужно как можно чаще принимать душ и стараться держать окна закрытыми. Другим способом снижения вероятности обострения аллергии является планирование маршрута прогулок, пробежек и других видов активности при нахождении вне дома.

Ранее стало известно, когда в России появится новая вакцина от аллергии на березовую пыльцу.