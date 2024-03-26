Путин исключил национализацию экономики России

Россия не собирается массово переводить предприятия в государственную собственность. Об этом напомнил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Ни о какой деприватизации, об огосударствлении экономики речь не идет и идти не может», — подчеркнул глава государства.

В феврале Генеральная прокуратура РФ потребовала передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в связи с тем, что проведенная в 1990-е приватизация была незаконной. В надзорном ведомстве заявили, что активы заводов были выведены за пределы России для нанесения ущерба ее национальным интересам, обороне и безопасности.

Позже выяснилось, что активы ЧЭМК могут передать госкорпорации «Ростех». Генпрокуратура требует взыскать с бывших владельцев группы ЧЭМК 25,8 млрд рублей.

Ранее стало известно, почему Генпрокуратура добивается конфискации уральских заводов.