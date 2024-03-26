В теракте в «Крокусе» погибла сотрудница МИДа России

В результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибла сотрудница лингвистического департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Татьяна Репина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипведомство.

Днем 26 марта сообщалось, что министры иностранных дел стран СНГ обсудят в Минске ситуацию вокруг теракта в «Крокусе».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что в больницах остаются 92 пострадавших в результате теракта.

Также во вторник стало известно, что суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус сити холл», уроженца Киргизии Алишера Касимова, который сдавал террористам квартиру.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что авиамедицинская бригада помогла супружеской паре воссоединиться после теракта в «Крокусе».