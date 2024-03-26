В Японии отказались выбирать между Путиным и Зеленским по теракту в «Крокусе»

Власти Японии решили воздержаться от комментариев по заявлениям президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского относительно произошедшего 22 марта теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявила глава японского МИД Ёко Камикава в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Что касается заявлений президента Путина и президента Зеленского, то правительство Японии осведомлено о них, но, как правительство страны, мы намерены воздержаться от каких-либо конкретных комментариев по ним», — подчеркнула министр.

По словам министра, несмотря на отказ от обсуждения мнений лидеров двух стран, Токио решительно осуждает подобные террористические атаки на гражданских лиц.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого в здании возник пожар.

23 марта в Брянской области задержали четверых человек, которые подозреваются в непосредственном участии в преступлении. Они были арестованы.

Путин объявил 24 марта днем общенационального траура и поставил свечу за упокой в церкви на территории резиденции в Ново-Огарево.

Вскоре после теракта глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина непричастна к теракту в «Крокус сити холле». Также сам президент Украины позже записал видеообращение, в котором подверг критике мнения о том, что Киев играл какую-либо роль в теракте.

Ранее Следственный комитет попросил арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе».