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В Японии отказались выбирать между Путиным и Зеленским по теракту в «Крокусе»

Глава МИД Японии отказалась уточнять мнения Москвы и Киева о теракте в «Крокусе»

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Алексей Павлишак/Reuters

Власти Японии решили воздержаться от комментариев по заявлениям президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского относительно произошедшего 22 марта теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявила глава японского МИД Ёко Камикава в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Что касается заявлений президента Путина и президента Зеленского, то правительство Японии осведомлено о них, но, как правительство страны, мы намерены воздержаться от каких-либо конкретных комментариев по ним», — подчеркнула министр.

По словам министра, несмотря на отказ от обсуждения мнений лидеров двух стран, Токио решительно осуждает подобные террористические атаки на гражданских лиц.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого в здании возник пожар.

23 марта в Брянской области задержали четверых человек, которые подозреваются в непосредственном участии в преступлении. Они были арестованы.

Путин объявил 24 марта днем общенационального траура и поставил свечу за упокой в церкви на территории резиденции в Ново-Огарево.

Вскоре после теракта глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина непричастна к теракту в «Крокус сити холле». Также сам президент Украины позже записал видеообращение, в котором подверг критике мнения о том, что Киев играл какую-либо роль в теракте.

Ранее Следственный комитет попросил арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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