В Турции задержали почти 150 человек, подозреваемых в связях с ИГ*

Полиция Турции задержала 147 человек по подозрению в связях с запрещенной в стране международной террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая на своей странице в соцсети X.

По слова министра, операция проведена одновременно в 30 провинциях республики. Изъято значительное количество документов и цифровых носителей, касающихся деятельности организации.

Ерликая также сообщил, что с 1 апреля 2023 года по 25 марта 2024 года в Турции проведено 1 329 операций против «Исламского государства» в ходе которых задержаны 2 919 человек по подозрению в причастности к организации. 692 человека из них арестованы по решению суда.

При этом государственное агентство Anadolu информировало, что полиция Стамбула задержала 17 подозреваемых в причастности к ИГ. Следствие установило, что всего 27 человек в городе осуществляли деятельность, связанную с запрещенной организацией. Оставшихся подозреваемых разыскивают.

Ранее США возложили ответственность за теракт в «Крокусе» на ИГ.