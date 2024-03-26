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Теракт предотвратили в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области

ФСБ заявила о предотвращении теракта в пункте приема гумпомощи в Самарской области

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ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России заявила, что предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области, передает ТАСС.

По данным ФСБ, его планировал россиянин 1994 года рождения, который был пособником «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией).

По указанию куратора он изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций, заявили в спецслужбе.

При задержании, по сведениям ФСБ, произошел самоподрыв СВУ, в результате чего мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

По данным Telegram-канала Baza, это произошло в середине марта. Как пишет канал, когда его попытались задержать он скрылся в лесополосе и спрятался за деревом. Когда его обнаружили, силовики приказали ему выбросить взрывчатку, но «по какой то причине» она взорвалась у него в руках.

25 марта ФСБ заявила о предотвращении теракта в Барнауле. По данным спецслужбы, были задержаны три человека, которые пришли с коктейлями Молотова к избирательному штабу за день до начала выборов президента России.

Ранее задержанный в Белгородской области признался, что планировал теракт в Валуйках.

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