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Запросивший экстренную посадку самолет из Красноярска сел в Чите

ТАСС: запросивший экстренную посадку Boeing сел в Чите

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Shutterstock

Самолет, который летел из Красноярска в Благовещенск, запросил экстренную посадку и сел в Чите. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

По данным сервиса Flightradar, самолет был в воздухе более двух с половиной часов. До Благовещенска ему оставалось лететь около получаса.

В пресс-службе аэропорта Благовещенска заявили журналистам, что борт пришлось экстренно посадить по техническим причинам. Однако подробности не уточнили.

Накануне в аэропорту Волгограда пришлось посадить самолет, который летел из Москвы в Стамбул. По данным пресс-службы аэропорта, воздушное судно посадили раньше из-за неадекватного пассажира. Как отметила представительница аэропорта, буйного пассажира сняли с рейса и передали полиции. Сам самолет готовится вылетать в пункт назначения.

Также полицейские задержали в московском аэропорту Шереметьево женщину, которая сообщила, что у нее в рюкзаке лежит бомба. По его словам, сумку задержанной проверили, там не нашли никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ. Как заявил представитель правоохранительных органов, сотрудники полиции работают с женщиной.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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