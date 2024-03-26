Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мигранта задержали в Москве по подозрению в связях с Украиной

Mash: уроженец Средней Азии задержан в Москве по подозрению в связях с Украиной

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Уроженец одной из стран Средней Азии задержан в Москве по подозрению в связях с разведкой Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что вечером 25 марта сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Mazda 3, которым управлял 29-летний К. М.

По данным канала, мужчина заметно нервничал, поэтому сотрудники решили его досмотреть. В телефоне водителя обнаружили переписки антироссийского характера с гражданами Украины и еще одной страны. Правоохранители узнали, что М. прожил некоторое время в Киеве.

В настоящее время полиция проводит проверку. На время у мужчины изъяли машину и телефон.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание о теракте в «Крокус Сити Холле». Глава государства согласился, что теракт был совершен «руками радикальных исламистов», однако он вновь заявил об «украинском следе», который всячески пытаются замести США.

Президент задается вопросом, действительно ли радикалы хотели напасть на Россию, тем более в священный для мусульман месяц Рамадан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео с одним из подозреваемых в теракте в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами