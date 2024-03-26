Мигранта задержали в Москве по подозрению в связях с Украиной

Уроженец одной из стран Средней Азии задержан в Москве по подозрению в связях с разведкой Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что вечером 25 марта сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Mazda 3, которым управлял 29-летний К. М.

По данным канала, мужчина заметно нервничал, поэтому сотрудники решили его досмотреть. В телефоне водителя обнаружили переписки антироссийского характера с гражданами Украины и еще одной страны. Правоохранители узнали, что М. прожил некоторое время в Киеве.

В настоящее время полиция проводит проверку. На время у мужчины изъяли машину и телефон.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание о теракте в «Крокус Сити Холле». Глава государства согласился, что теракт был совершен «руками радикальных исламистов», однако он вновь заявил об «украинском следе», который всячески пытаются замести США.

Президент задается вопросом, действительно ли радикалы хотели напасть на Россию, тем более в священный для мусульман месяц Рамадан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео с одним из подозреваемых в теракте в Подмосковье.