Красный Крест будет круглосуточно работать у «Крокуса»

Мобильный пункт Российского Красного Креста в Красногорске, расположенный рядом со стихийным мемориалом в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», будет функционировать круглосуточно. Об этом сообщил глава московского отделения организации Забил Алекперов РИА Новости.

«С момента открытия вчерашним вечером пункт помощи населению работает круглосуточно и будет продолжать это делать, пока будут нуждаться люди в помощи», — подчеркнул он. За прошедшие сутки более 500 человек обратились за помощью к волонтерам Российского Красного Креста в мобильном пункте.

«Мы предоставляем социальную поддержку, оказываем первую помощь, осуществляем психологическую поддержку. Главным образом это предоставление тепла и возможность зарядить мобильные устройства... Примерно 25-30% обращений связаны с консультациями у наших психологов и оказанием медицинской помощи»,— пояснил он.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».