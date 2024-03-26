Песков: несогласные с государством россияне все поймут со временем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несогласные с действиями государства, но при этом остающиеся в стране люди все поймут со временем, им необходимо разъяснить, что Владимир Путин прав. Слова Пескова приводит издание «Аргументы и факты».

«Возможно, они со временем все поймут. Общество не может быть монолитным на 100%, так не бывает. И, может быть, нам вот этих непонимающих людей надо убедить, разъяснить им правоту Путина. Я убежден, что это можно сделать», — сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, граждан, которые ругают Россию и поддерживают Украину, немного. Он добавил, что тех, кто из несогласных уехал и встал на сторону врага в России ждать не будут. «Недавно президент Путин говорил о предателях, которые берут в руки оружие, начинают против нас воевать. И которых надо уничтожать, потому что они сейчас — наши враги», — добавил Песков.

До этого Песков заявил, что график Владимира Путина существенно изменился в связи со специальной военной операцией. У главы государства давно произошла «внутренняя мобилизация, а военный аспект стал давно частью его рабочего дня.

Ранее в Кремле заявили, что СВО переросла в войну из-за Запада.