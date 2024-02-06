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Украинское госагентство сообщило о причастности СБУ к убийствам Кивы и Татарского

«Укринформ»: за убийствами Кивы и Татарского стоит Служба безопасности Украины

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РИА «Новости»

За убийствами бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского, а также за рядом покушений на украинских и российских политиков и общественных деятелей стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет украинское информагентство «Укринформ», ссылаясь на источники в силовом ведомстве.

«Служба безопасности Украины причастна к ликвидации предателя Ильи Кивы, российского террориста и пропагандиста Владлена Татарского, генпрокурора так называемой «ЛНР» Сергея Горенко, депутата-террориста «ЛНР» Олега Попова и других предателей и врагов Украины», — говорится в публикации.

Неназванные источники в СБУ рассказали журналистам, что «спецоперации по ликвидации врагов Украины» являются одним из направлений работы ведомства.

Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли вечером 6 декабря в Московской области. Согласно данным следствия, на экс-парламентария напали во время прогулки в парковой зоне около одного из отелей в деревне Супонево.

В апреле 2023 года в кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В тот момент там проходила встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским. В результате теракта пострадали десятки человек, а самого журналиста спасти не удалось.

Ранее пострадавший при теракте с Татарским петербуржец заявил, что его спасли высшие силы.

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