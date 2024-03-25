Глава МЧС заявил о штатной работе систем пожаротушения и сигнализации в «Крокусе»

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что автоматические противопожарные системы в «Крокус Сити Холле» сработали штатно в момент возгорания. Такое заявление он сделал на совещании у президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

По словам министра, здание концертного зала было оснащено системой противопожарной сигнализации. На момент пожара она и система пожаротушения сработали в штатном режиме, заявил руководитель ведомства.

Он также отметил, что система автоматического пожаротушения включала в себя четыре роботизированных ствола и систему программного управления. Однако потушить возникшее возгорание они не смогли из-за большой площади последнего, так как напавшие на «Крокус» террористы использовали бензин, сказал Куренков.

Вечером 25 марта сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали последствия пожара в «Крокус Сити Холле».

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, случился пожар.

Согласно данным Следственного комитета России, террористы подожгли концертный зал, используя бензин. После совершения преступления они скрылись на белом автомобиле Renault. Утром 23 марта четверых преступников задержали на территории Брянской области. Их отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.