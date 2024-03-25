В Госдуме усилили режим охраны после теракта в Подмосковье

В Государственной думе усилили режим охраны после теракта в «Крокус Сити Холле», на контрольно-пропускном пункте дежурят сотрудники в бронежилетах и с автоматами, депутаты не могут сами заказывать пропуски для посетителей. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Депутат от фракции КПРФ Денис Парфенов рассказал, что сейчас запрос на пропуск человека в здание Госдумы должен быть оформлен от имени комитета.

Иностранных граждан же в нижнюю палату парламента могут пригласить только с разрешения высокого думского начальства. Как долго такой режим продлится, неизвестно.

Кроме того, Парфенов отметил и усиление охраны.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».