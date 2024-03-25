В СПЧ пока не видели видео, где обвиняемому в теракте отрезали ухо

В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) не обсуждали видеоролики, на которых одному из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» отрезали ухо, а другому приставили провода к гениталиям. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель совета Валерий Фадеев.

«Мы эту тему пока не обсуждали. Я слышал об этом, но не видел. СПЧ эту тему пока не обсуждал», — сказал он.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В результате теракта погибли не менее 137 человек, пострадали более 180 — они получили ранения, ожоги и травмы.

Четверых подозреваемых по делу о теракте задержали днем 23 марта в 350 км от Москвы в Брянской области. Позже в Telegram-каналах был опубликован видеоролик, на котором силовики при задержании заставляют одного из мужчин есть его отрезанное ухо и обещают отрезать ему половой орган. На другом ролике к гениталиям второго подозреваемого подключают электрический ток. На нескольких видео задержанных бьют ногами.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл». В суде как минимум двое из них признали вину. По уголовному делу о терроризме им грозит пожизненное заключение.

Ранее в Кремле не стали комментировать побои у задержанных террористов.