Врач рассказала, кому опасно есть хурму

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), например язвой или гастритом, стоит ограничивать потребление хурмы, потому что она является тяжелым продуктом. Об этом Pravda.Ru рассказала врач, нутрициолог Юлия Шарапова.

«Хурма — тяжелая пища. Тяжело ей перевариваться в желудке, проходить через кишечный тракт. Поэтому людям с больным ЖКТ надо отказаться, по крайней мере, сократить до минимума, как маленький десертик», — уточнила эксперт.

По ее словам, в хурме содержится вязкое вещество танин, провоцирующее образование в желудке комка, который можно будет удалить только хирургическим путем. Однако для этого нужно съесть очень больше количество плодов, отметила Шарапова.

При этом она добавила, что исключать из своего рациона хурму полностью не стоит, потому что в ней содержатся витамины, йод, железо. В день рекомендуется съедать не более одной-двух штук.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что пожилым людям, у которых есть сахарный диабет, не стоит есть хурму, потому что она имеет высокий гликемический индекс и будет влиять на показатели глюкозы в крови.

Ранее врач предупредила об опасности неспелой хурмы.