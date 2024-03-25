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В Челябинской области огонь охватил микроавтобус с 19 пассажирами в салоне

В Челябинской области загорелся микроавтобус с 19 пассажирами

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Ural Mash»

В Челябинской области произошло возгорание в микроавтобусе с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в салоне средства передвижения, следовавшего из Верхних Кигов в Уфу. В пути начался пожар. В этот момент внутри микроавтобуса находились 19 человек, все они успешно эвакуировались.

«Последними выбрались пенсионерка и мужчина — их никто не разбудил, они проснулись из-за духоты», – сообщается в публикации.

Во время инцидента никто не пострадал. Пассажиров направили в пункт назначения на другом транспорте. О причинах произошедшего не сообщается.

Ранее в Петербурге загорелась поливальная машина для уборки дорог.

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