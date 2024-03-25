У «Крокус Сити Холла» отслужили панихиду

Два священнослужителя отслужили панихиду у стихийного мемориала с цветами рядом с «Крокус Сити Холлом». Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству один из священников, панихида была отслужена по благословению архиепископа одинцовского Фомы. По его словам, панихиды будут служиться каждые два часа.

Вечером 24 марта у «Крокус Сити Холла» состоялась акция памяти жертв теракта. Ее назвали «Журавли». Перед стихийным мемориалом свечами было выложено слово «Скорбим» и дата теракта. После минуты молчания была включена песня «Журавли» в исполнении Муслима Магомаева.

До этого сообщалось, что у стихийного мемориала рядом с «Крокусом» скопилась очередь на сотни метров.

22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».