Суд публикует фото первого подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»

Басманный суд города Москвы опубликовал фото подозреваемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Вскоре суд должен избрать меру пресечения фигурантам дела.

До этого сообщалось, что двое подозреваемых в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» доставлены в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Силовики выяснили, что задержанные собирались перейти границу России и Украины.

Ранее возле Басманного суда Москвы усилили меры безопасности.