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Эмин Агаларов сообщил о подробностях пожара в «Крокусе»

Эмин Агаларов: крыша «Крокуса» обрушилась через шесть часов после начала пожара

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Мария Поспелова/РИА Новости

Сын владельца «Крокус Сити Холла» Араза Агаларова, певец и бизнесмен Эмин Агаларов заявил, что крыша объекта обрушилась только через шесть часов после начала пожара. Его слова приводят РИА Новости.

Отмечается, что некоторые помещения остались целыми и не сгорели. Агаларов добавил, что на объекте работали все системы безопасности, а оповещение было выключено лишь утром по просьбе спасателей.

До этого сообщалось, что Министерство здравоохранения Московской области привело обновленную информацию о пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». В списке присутствуют 182 фамилии. По информации Минздрава, на стационарном лечении находятся 121 пострадавший, еще 61 — на амбулаторном.

24 марта Следственный комитет РФ сообщил, что число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 137 человек, трое из них — дети.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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