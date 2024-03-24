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Еще одна школьница помогала выводить людей из «Крокуса» во время теракта

Школьница-гардеробщица Вика помогла людям покинуть «Крокус» во время теракта

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Телеграм-канал «SHOT»

15-летняя школьница по имени Виктория, подрабатывавшая в гардеробе столичного концертного зала «Крокус Сити Холл», помогла вывести взволнованных людей из горящего здания во время теракта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам юной героини, она действовала четко по инструктажу о безопасности во время чрезвычайных происшествий и не паниковала, а осознание пережитого пришло позднее. Услышав хлопки и звуки стрельбы, школьница собралась с духом и мужественно помогла выбраться гостям мероприятия через служебную дверь к выходу. Попав на улицу, она собрала толпу и призвала всех направляться к другому концертному залу «Вегас», так как там было безопасно.

«Она успокаивала тех, кто был в сильной тревоге, направляла к выходу», — отмечается в публикации.

Позднее Вика вместе с коллегой-подругой направилась с другой группой людей по мосту, где ее ожидали родители и друзья, которым она успела позвонить и рассказать об инциденте.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования семьям погибших, все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные отменены.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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