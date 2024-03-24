В Белгороде введен режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности объявлен в Белгородской области и региональном центре. Об этом сообщило в Telegram-канале МЧС региона.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — следует из сообщения.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе 10 воздушных целей были сбиты на подлете к Белгороду и Белгородскому району, пострадали два человека.

Днем 21 марта министерство обороны России сообщало, что российские военнослужащие уничтожили дрон самолетного типа над Белгородской областью.

Утром того же дня стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.