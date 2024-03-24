В ВОЗ заявили о скорби в связи с гибелью людей в «Крокус Сити Холле»

Полную галерею можно посмотреть в отдельном репортаже

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в социальной сети X (бывший Twitter), что произошедшее в «Крокус Сити Холле» стало причиной чудовищной гибели людей.

«Скорбим вместе с народом России в это тяжелое время», — написал он.

24 марта Следственный комитет РФ сообщил, что число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 137 человек, трое из них — дети.

До этого стало известно, что сотрудники МЧС России продолжают находить тела погибших в ходе разборов завалов после теракта в «Крокус Сити Холле» и приглашают на опознание тех, кто разыскивает своих близких и знакомых.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.