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В Шереметьево женщина заявила о бомбе в рюкзаке

112: в аэропорту Шереметьево женщина заявила о бомбе в своем рюкзаке

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Shutterstock

В аэропорту Шереметьево женщина заявила о бомбе в своем рюкзаке. Об инциденте сообщил Telegram-канал 112.

С таким заявлением она выступила уже на борту самолета, который должен был вылететь в Ереван. После ее слов рейс задержали, а на место прибыли оперативные службы. Отмечается, что женщина ведет себя агрессивно и ходит по салону самолета.

До этого в московских аэропортах рассказали о мерах безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле».

Отмечалось, что рейсы в аэропорту Жуковский обслуживаются без задержек. Происшествий в ночь после теракта в этом аэропорту не было.

Позднее пресс-служба аэропорта Шереметьево также сообщила о штатной ситуации. Отмечается, что там усилены меры безопасности при участии полиции.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее вылетевший из Кутаиси в Барселону самолет вернулся из-за сообщения о бомбе.

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