Самолет из Кутаиси в Барселону получил сообщения о бомбе

Авиалайнер, который выполнял рейс из Кутаиси в направлении Барселоны, вернулся в аэропорт из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу грузинского аэропорта.

«Спустя несколько минут после взлета рейс Кутаиси — Барселона вернулся обратно в Международный аэропорт Кутаиси», — отметили в сообщении.

В воздушной гавани уточнили, что причиной смены курса стала информация авиакомпании Wizz Air о возможном наличии взрывчатки на борту. Экипаж принял решение вернуться.

На месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы. В местных пабликах опубликовали кадры, где пассажиры по трапу спешно покидают самолет.

20 января подобный случай произошел в аэропорту грузинского Батуми.

В начале февраля аэропорт в Омске эвакуировали после анонимного сообщения о минировании. На место прибыла бригада саперов, которая провела все необходимые мероприятия.

Ранее три самолета, ушедших на запасные аэродромы из-за ветра в Сочи, вернулись в аэропорт.