Охранник «Крокуса» оценил подготовку напавших террористов

Охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушкин заявил, что исполнители теракта в концертном зале знали, когда там будет больше всего людей. Его слова приводит Telegram-канал 112.

Мужчина признался, что не может сдерживать слез, рассказывая о произошедщем, однако в момент трагедии ему удалось сохранить самообладание и вывести около 50 человек наружу.

До этого школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.

По словам Ислама, он действовал по инструкции, используя хорошее знание всех входов и выходов в комплекс. Школьник учится в девятом классе, занимается футболом и намерен стать программистом.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».