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Школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек

Работавший гардеробщиком школьник рассказал, как спас из «Крокуса» сто человек

Школьник Ислам, работавший гардеробщиком в «Крокус Сити Холле», рассказал журналистам, как спас из горящего развлекательного центра сто человек. Его слова приводит RT.

«Открывалась дверь только карточкой, у меня она была, я растолкал людей со словами: «Стреляют-стреляют, дайте пройти!» — и открыл дверь», — рассказал мальчик.

По словам Ислама, он действовал по инструкции, используя хорошее знание всех входов и выходов в комплекс. Школьник учится в девятом классе, занимается футболом и намерен стать программистом.

До этого посетитель «Крокус Сити Холла» напал на террориста и спас людей.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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