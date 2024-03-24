Спасатели получили возможность безаварийной работы на руднике «Пионер» в Приамурье — для этого была возведена перемычка высотой 4,5 м и шириной 4 м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.

Сообщается, что спасатели уже приступили к работе и ведут ее круглосуточно. В ближайшее время на руднике будут возведены еще две перемычки.

До этого с заваленного рудника «Пионер» в Амурской области за ночь вывезли 182 куб. м грунта.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. До сих пор они не подали признаки жизни и никак не связались со спасателями. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Ранее спасатели смогли продвинуться внутрь завала на руднике в Приамурье на 220 метров.