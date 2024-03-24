С заваленного рудника «Пионер» за ночь вывезли 182 куб. м грунта

С рудника «Пионер» в Приамурье, где произошло обрушение, за ночь вывезли 182 куб. м грунта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

«За ночь из завала вывезено 182 кубических метра грунта. Первая разведывательная скважина пробурена на 223 метра из необходимых 260 (+32 за ночь), вторая — на 124 из 205 (+37), третья на 84 из 160 (+42) и четвертая, бурить которую начали вечером, на 43 из 350 метров», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что специалисты МЧС пока не смогли связаться с горняками, которые оказались под завалом в шахте рудника «Пионер» в Амурской области.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Позже сообщалось, что грунтовые воды перестали поступать на аварийный участок рудника «Пионер» в Приамурье, поэтому работу насосов приостановили.

Ранее МЧС раскрыло новые подробности спасения застрявших на руднике в Приамурье горняков.