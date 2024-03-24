Психиатр рассказал, как помочь близкому в борьбе с депрессией

Беспричинное плохое настроение, тоска и апатия в течение нескольких месяцев может сигнализировать о наличии депрессии у человека, заявил «Газете.Ru» психиатр, психотерапевт Павел Бесчастнов. По его словам, в таком случае близким стоит предложить свою помощь. При этом психиатр отметил, что не следует обесценивать чувства человека и просить его «взбодриться».

«Стабильное, постоянное плохое настроение, тоска, уныние, апатия, бессилие, нездорово подавленное состояние в течение двух месяцев и далее, которое необъяснимо внешними обстоятельствами — это повод озаботиться, обеспокоиться и, возможно, что-то ему предложить. Важно понимать это как болезненное состояние, не пытаться говорить «не думай об этом» или «просто не печалься, просто тебе надо развеселиться», «нет никакой депрессии», «надо как-то взбодриться». Эти все благие бытовые призывы не работают, только еще больше вгоняют в тоску. Даже если человек с ними согласен, ему же плохо, ему говорят, что нормальный человек так не ведет себя, и он пытается, он старается, все, что от него зависит, делает, но ничего не происходит — ему все равно плохо. Это еще дополнительное чувство вины навешивает — мало того, что тебе плохо, еще ты плохой человек, потому что нормальным людям так не бывает. Стоит проявить общечеловеческую эмпатию, как к человеку, который по каким-то причинам заболел», — сказал он.

Бесчастнов добавил, что не нужно брать ответственность за жизнь человека в депрессии и решать его проблемы.

«Помощь именно в том, чтобы не обесценивать, не критиковать, не третировать человека, протянуть ему руку помощи. Это ни в коем случае не значит, что надо брать на себя ответственность за его жизнь и судьбу, и все его проблемы решать. Ты ему предоставляешь возможности, которые готов предоставить в силу ваших отношений, в силу вашего влечения, ты ему проявляешь эмпатию, участие. Понятно, что его жизнь — это его жизнь, его судьба — это его судьба, и ты поможешь, чем можешь, но разбираться с этим ему [придется] самому», — заключил он.

24 марта ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с депрессией. Цель этого дня — привлечь внимание общественности к проблемам душевного здоровья.

Ранее психотерапевт назвал сигналы опасных проявлений депрессии.