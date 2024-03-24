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Под Красноярском потушили пожар в цехе с пиломатериалами

МЧС: в Красноярском крае потушили крупный пожар в цехе с пиломатериалами

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Shutterstock

Крупный пожар в цехе с пиломатериалами полностью потушили в Красноярском крае. Об сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В 9:28 (5:28 мск. - Прим ред.) пожар полностью ликвидирован», — уточнили в сообщении.

До этого в ведомстве рассказали, что площадь пожара в цехе с пиломатериалами достигла 1000 квадратных метров. Предприятие расположено в населенном пункте Таежный под Красноярском. В результате возгорания рабочие цеха не пострадали. Очаг возгорания удалось локализовать в 3:06 мск.

В региональном главке МЧС обратили внимание, что в ночь с 22 на 23 марта в жилом доме в поселке Анцирь Канского района произошел сильный пожар. На момент прибытия первых подразделений огонь распространился на площади 84 квадратных метра. Жильцов домовладения — мужчину и женщину спасти не удалось. По предварительной информации, причиной пожара стала печь.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.

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