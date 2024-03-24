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Премьер Франции поддержал россиян после теракта в «Крокусе»

Премьер Атталь: хочу выразить поддержку российскому народу, пережившему теракт

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Stephanie Lecocq/Reuters

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь высказал слова поддержки родным и близким пострадавших в результате теракта в красногорском «Крокус Сити Холле», а также всему российскому народу. Об этом сообщает BFMTV.

Он заявил, что солидарен с жителями России, где 22 марта произошла тяжелая трагедия. Премьер отметил, что ответственность за расправу над мирными жителями взяла на себя организация «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом Атталь рассказал на съезде партии Modem.

До этого глава Франции Эммануэль Макрон и председатель Евросовета Шарль Мишель заявили, что решительно осуждают теракт в Красногорске.

22 марта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал зашли несколько мужчин с автоматами и открыли огонь по зрителям. Спустя время прогремели взрывы, начался пожар.

24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в Подмосковье, объявленный Владимиром Путиным.

Ранее глава ФСБ доложил президенту о задержании всех соучастников теракта в Красногорске.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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