Политолог назвал назвал консолидацию в трудные времена особенностью российского народа

Россияне ждали обращения президента России Владимира Путина. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

По его словам, что России подверглась демонстративно беспощадной террористической атаке, и все российское общество подверглось испытанию.

«Все совершенно точно ждали слова президента, и он их произнес. Наверное, это не формула «мочить в сортире», как в свое время Путин сформулировал в отношении международного терроризма, но по смыслу совершенно тоже самое», — сказал Мартынов.

По его мнению, возмездие настигнет преступников, где бы они не находились. При этом важным он назвал, что это применимо не только к исполнителям, которые уже пойманы, но и к пособникам и заказчикам этого чудовищного преступления.

Политолог отметил, что глава государства чувствует острую боль народа и скорбит вместе с ним.

«Путин никогда не отделял себя от народа, всегда был его органической частью, и именно поэтому он национальный лидер. Именно поэтому несколько дней назад при рекордной явке люди проголосовали за него. Он — органичная часть народа и никогда из этой категории не выпадал», — подчеркнул Мартынов.

По его мнению, организаторы подобных преступлений исходят из своих представлений о людях, обществе и государстве.

«Подобные вещи могут деморализовать, наверное, каких-то других людей, но не наших. Это мы видели, когда, пытаясь сорвать выборы, обстреливали американскими ракетами центр Белгорода. Мы это видели и на протяжении всей нашей тысячелетней истории. Чем сильнее пытаются на нас давить, тем сильнее получают консолидированное сплоченное сопротивление», — сказал он.

Мартынов назвал это особенностью российского многонационального, мультикультурного и мультиконфессионального общества.

«В этот сложный, темный такой день траура совершенно точно, мы все вместе, как бы не хотелось добиться обратного тем, кто организует подобные вещи», — заключил политолог.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» в пятницу, 22 марта, произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Президент России Владимир Путин в своем обращении обратился со словами соболезнования к людям, потерявшим родных и близких в результате теракта, и подчеркнул, что вместе с ними скорбит вся страна. Глава государства объявил 24 марта днем общенационального траура из-за теракта в «Крокус Сити Холле».