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Опубликовано видео, на котором участнику атаки на «Крокус» отрезали ухо

Одному из участников теракта в «Крокусе» отрезали ухо и заставляли его есть

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Телеграм-канал «Ateo Blacked»

Силовики при задержании отрезали ухо одному из участников теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Видео опубликовано в Telegram-канале Ateo Blacked.

На видео участник атаки на «Крокус» лежит на земле с отрезанным ухом. При этом один из силовиков засовывает ухо в рот террориста.

Днем 23 марта один из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» признался, что сбросил оружие по пути в Брянскую область вместе с подельниками.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выявит личности всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» и накажет каждого, кто его готовил.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в МИД Германии осудили теракт в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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