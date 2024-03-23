Путин заявил, что все четверо исполнителей теракта в «Крокусе» задержаны

Все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» подверглись задержанию при попытке пробраться в сторону Украины. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин, чьи слова передает пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

Согласно его информации, российские спецслужбы задержали 11 террористов, включая четверых непосредственных исполнителей террористического акта.

Как отметил глава государства, в столице и во всех российских регионах введены допмеры антитеррористического контроля.

«Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление», — подчеркнул президент.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. По последним информации, жертвами трагедии стали более 90 человек, порядка 120 пострадали. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно о задержании машины, проходящей по ориентировке после теракта в «Крокусе».