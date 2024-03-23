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Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Путин объявил 24 марта днем общенационального траура из-за теракта в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура из-за теракта в «Крокус Сити Холле». С соответствующим заявлением он выступил в телевизионном обращении, которое было опубликовано в Telegram-канале Кремля.

В своем обращении президент обратился со словами соболезнования к людям, потерявшим родных и близких в результате теракта, и подчеркнул, что вместе с ними скорбит вся страна.

До этого глава ФСБ доложил Путину о задержании всех подозреваемых в теракте в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно о задержании машины, проходящей по ориентировке после теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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