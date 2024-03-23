Путину доложили о задержании подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех подозреваемых в непосредственном участии в теракте в «Крокусе». Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

«Ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы», — указали в пресс-службе.

До этого была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

Сообщается, что автомобиль «Рено Симбол» с вооруженными террористами прибыл ко входу центра в 19:55. Сразу после этого террористы выбежали из авто и расстреляли охрану и стоящих у входа людей. Уже в 20:03 они дошли до зрительного зала и стали поджигать кресла, используя емкости с бензином. Через десять минут террористы покинули здание, выехав с парковки центра.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».